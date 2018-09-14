Формула-1 представила концепты машин 2021 года

В Формуле-1 хотят, чтобы её машины в 2021 году выглядели круче, чем в видеоиграх.

Организаторы Формулы-1 совместно с представителями Международной автомобильной федерации (ФИА) представили концепт будущей машины чемпионата мира. По задумке авторов, примерно такие машины будут выходить на старт Гран-при в 2021 году. «Чемпионат» подробно разбирает предложения технической группы во главе с Россом Брауном и предлагает читателям поделиться своим мнением по поводу представленных рендеров.

Что в этих машинах нового?

Основной причиной разработки новой концепции машин является стремление организаторов сделать гонки зрелищнее, а борьбу на трассе более напряжённой. В данный момент обгонов в Формуле-1 не так много, поскольку возмущённый воздух позади первой машины лишает преследователя прижимной силы, без которой не то что обгонять, просто остаться в пределах трассы — непростая задача. Именно поэтому пилоты могут ехать друг за другом всю гонку, но так и не провести ни одного обгона. Новые концепты призваны повысить число обгонов. «Когда мы начали изучать машину 2021 года, главной целью было облегчить преследование соперника, потому что, как показали наши исследования, сейчас в этом смысле всё довольно плохо, — говорит технический директор чемпионата мира Росс Браун. — Сейчас, оказавшись позади другой машины, болид теряет порядка 50% прижимной силы. И я рад сообщить, что по нашим расчётам эти машины смогут сохранить около 80% аэродинамической нагрузки». Другая цель — сделать машины более интересными с визуальной точки зрения. «Мы хотим, чтобы болиды выглядели лучше, чем в видеоиграх, — добавляет Браун. — Чтобы они выглядели так, что детям хотелось повесить постер с этой машиной себе на стену». Собственно, в заявлениях нет ничего нового — все перемены в облике автомобилей Формулы-1 мотивировались безопасностью, упрощением обгонов или созданием более привлекательного дизайна.

Три концепта на стыке аэродинамики

Новые концепты действительно выглядят так, будто нарисованы для видеоигры, у разработчиков которой нет лицензии на изображение машин Формулы-1. Первый концепт не представляет собой ничего принципиально нового, разве что «гало» над кокпитом исполнено в несколько иной форме. Представители Формулы-1 отмечают, что этот концепт демонстрирует более эстетичную версию системы защиты кокпита и возможности более глубокой интеграции «гало» в шасси. Правда, выглядит «гало» по-прежнему так себе, а в профиль — и вовсе совершенно ужасно.

Второй концепт более агрессивен. Над дизайном в первую очередь работали специалисты по аэродинамике, проработавшие каждый элемент машины. И в первую очередь обращает на себя внимание «двуслойное» переднее антикрыло — нижняя плоскость держится лишь на торцевых пластинах и не соединена с носовым обтекателем стойками. «Этот концепт более экстремальный, — говорит Браун. — Вы также заметите увеличенные колёса. Мы убеждены, что за 18-дюймовыми шинами будущее. И дело не только в том, что они лучше смотрятся».

Наиболее необычно смотрится третий концепт, в котором основной упор также был сделан на аэродинамику. Переднее антикрыло здесь также весьма сложное, хотя и состоит из небольшого числа плоскостей, зато заднее значительно проще — на рендерах оно реализовано в формате единой плоскости, закреплённой на изогнутых торцевых пластинах. Смотрится очень эффектно, генерирует ли много прижимной силы — неясно, но как раз эффективные задние антикрылья (вместе с диффузором) и создают те самые искажения воздуха, из-за которых обогнать соперника становится крайне сложно. Но помимо этого обращают на себя внимание высокие и заострённые торцевые пластины переднего антикрыла, аэродинамические элементы в области боковых понтонов и «крылышки» в районе задней подвески. «Колёса и шины — это самые грязные с аэродинамической точки зрения области машины Формулы-1, именно они больше всего искажают поток воздуха, — объясняет Браун. — Мы попытались стабилизировать этот поток прежде».

В поисках будущего

На данный момент эти концепты — всего лишь наброски, усреднённый вариант машины, которая может быть построена по правилам, которые может быть примут позже. Тем не менее, эти наброски родились в результате совместной работы Росса Брауна и его людей, инженеров команд Формулы-1 и специалистов ФИА. Кроме того, у организаторов есть ещё минимум год на уточнение правил сезона-2021.

По словам Росса Брауна, основная цель пересмотра правил — попытка сделать Формулу-1 привлекательнее для новых участников. «Мы хотим, чтобы к нам стояла очередь из желающих», — подытоживает технический директор чемпионата.

Как на самом деле будут выглядеть машины Формулы-1 в 2021 году, мы узнаем только перед первой гонкой этого сезона. Пока же нам остаётся лишь обсуждать представленные концепты и представлять, как они сработают в будущем. Вам понравились представленные концепты? Поделитесь своим мнением!