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LEVC запускает электрическое такси в 2019 году
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LEVC запускает электрическое такси в 2019 году 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
London EV Company (LEVC) начнет испытания своего нового электрифицированного фургона в Лондоне со второй половины 2019 года.
Компания, принадлежащая китайской корпорации Geely, серьезно относится к возможности, позволяющей закрепиться на рынке коммерческих автомобилей Великобритании. Запустив новую модель, сочетающую электрический мотор и аккумулятор с более экономичным бензиновым двигателем. LEVC уверен, что автомобиль станет конкурентоспособным и позволит значительно снизить эксплуатационные затраты.
Стоит отметить, что марка была сосредоточена на разработке транспортного средства, способного проезжать более 100 миль (161 километра). Это весьма амбициозная цель, учитывая, что в этом сегменте доминируют однотонные дизельные микроавтобусы среднего размера. Напоминаем, такси TX может проезжать до 643 километров, в том числе 112 километров на электричестве. Подробные спецификации еще не выпущены.
LEVC заявляет, что фургон будет поставляться с «классными системами безопасности в качестве стандарта», включая некоторые из последних полуавтономных систем, а также будет соответствовать «самым высоким в мире стандартам безопасности при столкновении».
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