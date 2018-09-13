LEVC запускает электрическое такси в 2019 году

London EV Company (LEVC) начнет испытания своего нового электрифицированного фургона в Лондоне со второй половины 2019 года.

Компания, принадлежащая китайской корпорации Geely , серьезно относится к возможности, позволяющей закрепиться на рынке коммерческих автомобилей Великобритании. Запустив новую модель, сочетающую электрический мотор и аккумулятор с более экономичным бензиновым двигателем. LEVC уверен, что автомобиль станет конкурентоспособным и позволит значительно снизить эксплуатационные затраты.

Стоит отметить, что марка была сосредоточена на разработке транспортного средства, способного проезжать более 100 миль (161 километра). Это весьма амбициозная цель, учитывая, что в этом сегменте доминируют однотонные дизельные микроавтобусы среднего размера. Напоминаем, такси TX может проезжать до 643 километров, в том числе 112 километров на электричестве. Подробные спецификации еще не выпущены.

LEVC заявляет, что фургон будет поставляться с «классными системами безопасности в качестве стандарта», включая некоторые из последних полуавтономных систем, а также будет соответствовать «самым высоким в мире стандартам безопасности при столкновении».