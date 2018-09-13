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Спецволги КГБ: уникальные машины разведки
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Спецволги КГБ: уникальные машины разведки 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Советские спецавтомобили внешне практически не отличались от гражданских моделей. Гражданам в потоке вовсе не обязательно знать, что обычная с виду машина рядом принадлежит КГБ, а под капотом у нее пара сотен лошадок. Сверхмощные, быстроходные, оснащенные секретной аппаратурой автомобили: «Волги» особого назначения несли службу на страже отечества долгие годы.
Мало кто знает, что почти все модели Горьковского автозавода выходили сразу в двух вариантах. Для спецслужб автомобиль с конвейера дорабатывался так, что мог бы с легкостью поспорить с любой машиной западных разведок.
Одной из самых массовых моделей автопарка КГБ стала «Волга» ГАЗ-24-25. По сути, это был настоящий маслкар советского разлива. Неофициально за прокачанной машиной закрепилось прозвище «догонялки».
Конец службы некогда «боевые» автомобили встречали на гражданке. «Волги» лишали всего секретного оборудования, под капот ставился штатный четырехцилиндровый двигатель — спецмашина будто бы растворялась в воздухе.
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