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Россияне сравнили LADA XRay с «собачьей будкой»
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Россияне сравнили LADA XRay с «собачьей будкой» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже в течение трех лет АВТОВАЗ выпускает хэтчбек LADA XRay, который знаменит своим фирменным Х-стилем, но как оказалось не все российские автомобилисты считают новую модель «прорывом», у некоторых клиентов она ассоциируется с «собачьей будкой».
В своих комментариях автовладельцы отечественного хэтча LADA XRay критикуют выштамповки на боках кузова, которые становятся пыле— и грязесборниками. Помимо прочего низкая цена характеризует и соответствующее качество машины.
По подсчетам экспертов рынка, хэтчбек LADA XRay имеет неплохой рейтинг продаж, но стать всенародным любимцем ему так и не удалось.
К примеру, начиная с января текущего года, модели XRay приобрели 3 617 клиентов, тогда как Vesta и Granta — детища того же АВТОВАЗа — были раскуплены в количестве 8 510 и 6 979 машин.
В плане качества хэтчбек тоже «хромает»: владельцы отмечают недостатки ходовой части уже после 70 тысяч км пробега, а также рывки при переключении передач.
В то же время автопроизводитель представил в этом году LADA XRay в Сross версии и уже до конца года АвтоВАЗ предполагает вывести новинку на рынок.
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