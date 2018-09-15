Подержанные автомобили в России стареют и дешевеют 

Эксперты CarPrice изучили расстановку цен на рынке бывших в употреблении машин.
Автомобили на вторичном рынке в России стареют и дешевеют. К такому выводу пришли эксперты СarPrice, изучившие средние цена в данном сегменте, сообщает «АвтоПарк». По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом, средняя цена бывшего в употреблении автомобиля снизилась почти на 9 процентов и составила чуть более 455 тысяч рублей. При этом в среднем предложения на вторичном рынке постепенно «стареют» — примерно треть предложений касаются авто в возрасте 10-15 лет.
Что касается самых популярных моделей, то, помимо продукции АвтоВАЗа, в список вошли Ford Focus третьего поколения, Opel Astra, а также Toyota Corolla. При этом европейские машины лучше сохраняются внешне и внутренне, а японские, считают эксперты, более надежны и долговечны.