Подержанные автомобили в России стареют и дешевеют

Эксперты CarPrice изучили расстановку цен на рынке бывших в употреблении машин.

Автомобили на вторичном рынке в России стареют и дешевеют. К такому выводу пришли эксперты СarPrice, изучившие средние цена в данном сегменте, сообщает «АвтоПарк». По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом, средняя цена бывшего в употреблении автомобиля снизилась почти на 9 процентов и составила чуть более 455 тысяч рублей. При этом в среднем предложения на вторичном рынке постепенно «стареют» — примерно треть предложений касаются авто в возрасте 10-15 лет.