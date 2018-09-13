Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG

Американскому ателье Velocity Restorations понадобилось 1500 часов, чтобы построить рестомод Ford Bronco образца 1973 года. Внедорожник полностью разобрали, восстановили ему кузов, заменили практически все основные узлы и заново собрали. Цена такой машины составляет 229 тысяч долларов (15,7 миллиона рублей) — дороже базовой версии Mercedes-Benz G 63 AMG.

Работа над «Бронко» начинается с полной разборки автомобиля. Около 300 часов уходит на удаление ржавчины, изготовление новых металлических деталей и подгонку кузовных панелей. Еще 550 часов требуется для шлифовки и покраски кузова — эти операции специалисты Velocity Restorations проводят вручную.

Сама длительная фаза восстановление внедорожника — сборка: установка лифт-комплекта подвески, нового салона, прокладка электропроводки и монтаж новых приборов. В качестве силовой установке на рестомоде Ford Bronco используется двигатель 5.0 V8 Ford Racing (агрегат семейства Coyote устанавливается на Mustang), сопряженный с четырехступенчатой трансмиссией.

Внедорожник комплектуется новыми усиленными мостами Dana 44, кастомной выхлопной системой, современной головной оптикой и тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап восстановление машины документируется: раз в неделю клиент фирмы получает отчет с указанием времени работы над автомобилем, списком запчастей и фотографиями, которых за все время делается около 600 штук.

Ранее похожий проект представила калифорнийская Icon. Внедорожник, построенный на базе Bronco первого поколения, получил название Icon Old School BR, амортизаторы Fox Racing и пятилитровый двигатель V8 Coyote, который может сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».