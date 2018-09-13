Ещё
Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG 

Motor.ru 56 минут назад
Фото: Motor.ru
Американскому ателье Velocity Restorations понадобилось 1500 часов, чтобы построить рестомод Ford Bronco образца 1973 года. Внедорожник полностью разобрали, восстановили ему кузов, заменили практически все основные узлы и заново собрали. Цена такой машины составляет 229 тысяч долларов (15,7 миллиона рублей) — дороже базовой версии Mercedes-Benz G 63 AMG.
Работа над «Бронко» начинается с полной разборки автомобиля. Около 300 часов уходит на удаление ржавчины, изготовление новых металлических деталей и подгонку кузовных панелей. Еще 550 часов требуется для шлифовки и покраски кузова — эти операции специалисты Velocity Restorations проводят вручную.
Сама длительная фаза восстановление внедорожника — сборка: установка лифт-комплекта подвески, нового салона, прокладка электропроводки и монтаж новых приборов. В качестве силовой установке на рестомоде Ford Bronco используется двигатель 5.0 V8 Ford Racing (агрегат семейства Coyote устанавливается на Mustang), сопряженный с четырехступенчатой трансмиссией.
Внедорожник комплектуется новыми усиленными мостами Dana 44, кастомной выхлопной системой, современной головной оптикой и тормозными механизмами Wilwood. Каждый этап восстановление машины документируется: раз в неделю клиент фирмы получает отчет с указанием времени работы над автомобилем, списком запчастей и фотографиями, которых за все время делается около 600 штук.
Ранее похожий проект представила калифорнийская Icon. Внедорожник, построенный на базе Bronco первого поколения, получил название Icon Old School BR, амортизаторы Fox Racing и пятилитровый двигатель V8 Coyote, который может сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».
Motor.ru: последние новости
Subaru улучшила спорткупе BRZ «Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами BMW построила беспилотный мотоцикл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию3
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран16
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Названы самые популярные внедорожники России
DS 3 Crossback рассекретили до премьеры
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение