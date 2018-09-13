Следующий Land Rover Discovery Sport продемонстрирован на шпионских снимках

Компания Land Rover работает над обновлением нынешнего поколения Discovery Sport, представленного в 2016 году. Отмечается, модернизированная модель уже проходит испытания, во время которых и была запечатлена.

Конкретно эти улучшения не будут сосредоточены исключительно на внешнем виде автомобиля, поскольку производитель намерен внедрить новую платформу и дополнить кабину инновационными технологиями и оборудованием. Основа предложит больше свободного пространства и позволит использовать более мощные электрифицированные силовые агрегаты, предоставленные в последнем Range Rover Evoque.

Представители Land Rover остаются очень сдержанными в отношении подробностей, но ожидается, что Discovery Sport будет оснащен мягкой гибридной установкой и предложен в плагин-гибридной версии, которая будет использовать 1,5-литровый двигатель. Также считается, что салон автомобиля получит обновления, что позволят соответствовать новейшим Volvo XC60 и BMW X3 . Вероятно, внутри появится новейшая информационно-развлекательная система с несколькими дисплеями.