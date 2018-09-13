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Ночь продаж в Ауди Центре Север
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Ночь продаж в Ауди Центре Север 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Ночь продаж 13 сентября в Ауди Центре Север — мы сделаем предложение, которое вы не ожидали. Хотите узнать, на что мы готовы пойти, чтобы вы уехали на Audi? Звоните уже сейчас, каждый день менеджеры отдела продаж будут готовы предложить интересные бонусы и подарки на новый Audi. Количество автомобилей, ожидающих нового владельца на особых условиях, ограничено.
Станьте счастливым владельцем Audi уже на этой неделе. Специальные предложения по трейд-ин и кредитные программы облегчат ваш выбор. Персональный менеджер отдела продаж поможет подобрать автомобиль, который будет дополнять вас. Звоните уже сейчас и записывайтесь на тест-драйв. Audi — воплощение безупречности. У лучшего дилера России*.
Автомобили в наличии
Если Audi, то в Ауди Центре Север.
Подробности уточняйте по телефону +7 (495) 785 27 27.
Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б  www.audi-sever.ru  *По версии Audi России по итогам результатов работы дилерской сети Audi в 2017 году.
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