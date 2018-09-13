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Volkswagen просчитался с расходами на создание электрокаров
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Volkswagen просчитался с расходами на создание электрокаров 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Концерн Volkswagen недооценил стоимость реализации плана по созданию электрической версии каждой представленной на рынке модели. Изначально заложенная в бюджет концерна сумма в 20 млрд евро может существенно вырасти.
Глава Volkswagen Херберт Дисс заявил, что 20 млрд евро точно не хватит на реализацию плана, но не уточнил, на сколько вырастет сумма. В данный момент компания будет вынужденно снижать издержки и расходы.
К 2025 году Volkswagen вместе с дочерними компаниями — Audi, Porsche, Skoda, Seat — планирует продавать 80 новых электромобилей. А к 2030 году все 300 моделей концерна получат по электрической версии.
По словам Дисса, основная причина состоит в стремительно прогрессирующих конкурентах, который поднимают планку качества, технологичности и оправданности электрических технологий.
Напомним, Mrcedes-Benz представил первый серийный электрокар семейства EQ, который появится в продаже в 2019 году — EQC. Audi готовится к премьере аналогичного e-tron, но пока не понятно, когда именно он поступит в продажу. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volvo Trucks показали грузовик без кабиныSkoda выпустила видеотизер о модели Kodiaq RSПротив Volkswagen готовится новый иск по делу о «дизельгейте»
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