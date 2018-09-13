Volkswagen просчитался с расходами на создание электрокаров

Концерн Volkswagen недооценил стоимость реализации плана по созданию электрической версии каждой представленной на рынке модели. Изначально заложенная в бюджет концерна сумма в 20 млрд евро может существенно вырасти.

Глава Volkswagen Херберт Дисс заявил, что 20 млрд евро точно не хватит на реализацию плана, но не уточнил, на сколько вырастет сумма. В данный момент компания будет вынужденно снижать издержки и расходы.

Porsche, Skoda, К 2025 году Volkswagen вместе с дочерними компаниями — Audi Seat — планирует продавать 80 новых электромобилей. А к 2030 году все 300 моделей концерна получат по электрической версии.

По словам Дисса, основная причина состоит в стремительно прогрессирующих конкурентах, который поднимают планку качества, технологичности и оправданности электрических технологий.

Напомним, Mrcedes-Benz представил первый серийный электрокар семейства EQ, который появится в продаже в 2019 году — EQC. Audi готовится к премьере аналогичного e-tron, но пока не понятно, когда именно он поступит в продажу. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volvo Trucks показали грузовик без кабиныSkoda выпустила видеотизер о модели Kodiaq RSПротив Volkswagen готовится новый иск по делу о «дизельгейте»