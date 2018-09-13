Land Rover представляет лимитированные версии Discovery и Discovery Sport

Автомобильный бренд Jaguar Land Rover презентует для российского авторынка SUV-линейку Discovery и спортивную версию Discovery Sport в лимитированной серии из семидесяти машин. Обсуждаемая серия вышла под названием Land Rover Discovery 70 и Discovery Sport 70.

Семидесятилетний юбилей отмечает автобренд с мировым именем. На всей планете проходят мероприятия в честь солидного юбилея. Наверное самым масштабным и зрелищным можно назвать кругосветный автопробег «Вокруг света за семьдесят дней с Land Rover». В пути участникам пришлось преодолеть 70000 километров.

По силовой части Discovery 70 комплектуется трехлитровым дизельным агрегатом TD6 на 249 л.с. А вот модель Discovery Sport 70 оснастили двухлитровой дизельной силовой установкой TD4 на 150 л.с.

Обе версии предлагаются в оттенках серого (Corris Grey) и оранжевого (Namib Orange) цветов.

Головная оптика Discovery 70 представлена светодиодными фарами. А в модели Discovery Sport 70 применяются ксеноновые источники света.

Внутреннее оформление салона выполнено в оттенке Light Oyster/Espresso для Discovery и Almond/Ebony для модификации Discovery Sport. Обивка кресел выполнена кожей Grained.