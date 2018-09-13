Юбилейная спецсерия Discovery и Discovery Sport доступна для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на лимитированную серию внедорожников семейства Discovery в честь юбилея бренда Land Rover. Всего будет выпущено по 70 экземпляров Discovery и Discovery Sport 70 для реализации на российском рынке, сообзает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Land Rover Discovery 70 основан на спецификации HSE 2019 модельного года с 3,0-литровым дизельным двигателем TD6 мощностью 249 л.с., в то время как версия Discovery Sport 70 создана на базе модификации HSE 2019 модельного года с 2,0-литровым дизельным двигателем TD4 мощностью 150 л.с. Оба автомобиля доступны в гамме Namib Orange или Corris Grey и дополнены контрастной панорамной крышей цвета Narvik Black, а также получили тонированные стекла задних дверей и специальные бейджи. На Discovery 70 установлены адаптивные светодиодные фары, а Discovery Sport в этой версии получил адаптивные ксеноновые фары со светодиодами и омывателем. Экстерьер обеих моделей отличают 20-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски с отделкой цвета Gloss Black — Style 511 для Discovery Sport и Style 5011 для Discovery.

Интерьер специальной юбилейной серии Discovery и Discovery Sport 70 может быть выполнен в двойной цветовой гамме: Light Oyster/Espresso для Discovery и Almond/Ebony для Discovery Sport. Для версий Discovery Sport с цветом кузова Corris Grey также доступна отделка Ebony. Кресла автомобилей обиты кожей Grained, а облик интерьера версии Discovery 70 завершают фирменные премиальные коврики.

Лимитированная серия Land Rover Discovery 70 получила систему Terrain Response 2, а на Discovery Sport 70 установлена система Terrain Response, входящая в стандартное оснащение любой модификации автомобиля. Discovery и Discovery Sport 70 отличаются системой камер кругового обзора и аудиосистемой Meridian Surround 825 Вт — наряду с мультимедийной системой Touch Pro и навигацией.

Обе модели получили пакет InControl Connect Prо (входит в стандартное оборудование Land Rover Discovery в версии HSE, на основе которой создана лимитированная версия Discovery 70, и является дополнительной опцией для всех стандартных комплектаций Discovery Sport).