Дешевеют медленно: какие автомобили можно выгодно продать

Эксперты выяснили, что стоимость машины на вторичном рынке может зависеть от многих факторов, включая цвет, модель и комплектацию.

Автомобилисты часто задаются вопросом, как продать авто, что не очень много переплатить при покупке нового и почему некоторые машины со временем становятся дешевле.

Эксперты отмечают, что самая большая потеря стоимости происходит в первые три года с момента выпуска авто, то есть по истечении гарантийного срока.

Выгоднее всего покупать и продавать востребованные на рынке модели. К примеру, Skoda Oktavia с АКПП и 1,6-литровым мотором. Есть еще такое понятие как региональная популярность и среди подобных моделей лидирует Toyota Land Cruiser 200.

Некоторые российские компании даже выпускают аналитические сводки по ликвидности автомобилей для вторичного рынка, в которых среди стандартных авто лидируют «бюджетник» Hyundai Solaris с результатом 89,91% и седан Toyota Camry с показателями 92,03%.

По словам эксперта, редкие и не самые популярные модели, после того как покидают салон могут потерять в цене до 70% начальной стоимости. К этой категории относится китайский автопром, но в то же время другие эксперты настаивают, что покупка китайского авто сегодня намного выгоднее, чем 5-7 лет назад.

Как ни странно, но цвет также оказывает влияние на стоимость подержанного авто: намного быстрее «уходят» машины традиционных расцветок, чем авто выкрашенные в эксклюзивные колеры или желтый цвет, «символизирующий» работу в такси.