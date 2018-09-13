Genesis перестраивает дилерскую сеть

Южнокорейский производитель Hyundai , владеющий роскошным брендом Genesis, собирается перепроектировать свою дилерскую сеть.

Начиная с 2019 года, Hyundai представит новые соглашения нынешним владельцам франшиз, которые, как ожидается, позволят уменьшить количество мест, где продаются автомобили Genesis. В результате, список дилеров сократится более чем наполовину и Hyundai сможет повысить узнаваемость бренда, качество обслуживания клиентов и улучшить показатели прибыли.

В настоящее время производитель имеет 850 мест в Соединенных Штатах, которые владеют лицензией на продажу транспортных средств Genesis, но ожидается, что в будущем цифра сократится до 400. Подобное решение является обдуманным решением для Hyundai, вызванным плохими продажами Genesis в течение всего 2018 года. Количество реализованных автомобилей резко упало, и исполнительный директор компании Эрвина Рафаэля говорит о всего 8 480 моделях, отправленных клиентам в первые девять месяцев. Это свидетельствует о 36,4 процентном снижении спроса, по сравнению с 2017 годом.

В любом случае, Genesis остается приверженным Соединенным Штатам, и в ближайшие три года планирует представить два внедорожника и спортивное купе, что присоединятся к нынешним седанам G70, G80 и G90.