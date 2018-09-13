Toyota разработала «фишку», которая положит конец угонам авто в России

Компания Toyota разработала новый комплекс защитных мер от автоугонов. Как заявили в пресс-службе японского бренда, наведение также должно обеспечить новые возможности для проверки подержанных автомобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.

По данным страховых компаний и ГИБДД, на данный момент автомобили Toyota и Lexus являются одними из самых угоняемых в России. Для защиты от злоумышленников теперь на машины эти марок будут наносить специальные противоугонные идентификаторы. В компании пообещали, что благодаря этому нововведению подделка угонщиками VIN-номера машин для последующей перепродажи потеряет всякий смысл.

Идентификатор с PIN-кодом выполняется в виде микроточек диаметром 1 мм. Рассмотреть их невооруженным глазом невозможно. Для того, чтобы считать информацию с индикатора, необходимо их снятие с кузова и многократное увеличение. При этом микроточки наносятся на такие детали, как педали, дверные петли, направляющие сидений, патрубки и кожухи в моторном отсеке, а их общее количество на автомобиле достигает 10 тысяч.

Благодаря этому даже если преступники заменят на угнанном автомобиле таблички с VIN-номером и переставят отдельные детали, машина все равно будет правильно идентифицирована полицейскими при постановке на учет или проверке.

Первым автомобилем, который получит такую защиту от угона на российском рынке, станет Lexus ES . Идентификационной защитой с самого начала продаж также будет обеспечен новый компактный кроссовер Lexus UX. В 2019 году нововведение также появится на всех моделях Toyota.

Кроме этого на автомобилях Toyota и Lexus стало больше табличек с VIN-номером на различных деталях машин. Шильды выполнены при помощи лазерной резки и защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки.