В Toyota разработали новый способ защиты от угона авто

Автомобили марок Toyota Lexus являются самыми угоняемыми в мире и потому в компании разработали способ защиты от автоворов.

Теперь на кузова и детали машин этих японских брендов будут наносить микрочипы в виде точек, что позволит полицейским и страховщикам отслеживать украденное авто.

Таким образом, будет легко узнать, числится ли автомобиль в угоне. Увидеть точки невооруженных глазом будет невозможно, и считывать их можно будет только при помощи спецоборудования.

Помимо микроточек, машины защищены VIN-кодом, но если последний для угонщиков не проблема и они с легкостью его подделывают, то с новой разработкой им не справиться, даже при замене некоторых запчастей.