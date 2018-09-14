Ещё
В Toyota разработали новый способ защиты от угона авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Toyota разработали новый способ защиты от угона авто 

Car.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобили марок Toyota и Lexus являются самыми угоняемыми в мире и потому в компании разработали способ защиты от автоворов.
Теперь на кузова и детали машин этих японских брендов будут наносить микрочипы в виде точек, что позволит полицейским и страховщикам отслеживать украденное авто.
Таким образом, будет легко узнать, числится ли автомобиль в угоне. Увидеть точки невооруженных глазом будет невозможно, и считывать их можно будет только при помощи спецоборудования.
Помимо микроточек, машины защищены VIN-кодом, но если последний для угонщиков не проблема и они с легкостью его подделывают, то с новой разработкой им не справиться, даже при замене некоторых запчастей.
Первыми авто, которые японцы решили обезопасить стали Lexus ES и Lexus UX.
Car.ru: последние новости
В России заработал сервис по проверке реального пробега авто Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей УАЗ разрабатывает новый гибридный внедорожник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
Как выявить машину со скрученным пробегом
Что будет, если в мотор вместо бензина АИ-92 залить АИ-100
Запашный попал в серьезную аварию7
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран20
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение