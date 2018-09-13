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Nissan представит новые технологии безопасности
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Nissan представит новые технологии безопасности 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Они должны быть опробованы уже на всех представителях модельного ряда Nissan 2021 года выпуска.
Таким образом, в вопросах безопасности Nissan станет в один ряд с такими японскими брендами как Honda и Toyota. Правда, там технологические инновации обещают появиться немного раньше.
Сейчас многие современные автомобили оснащены системами предупреждения столкновений, экстренного торможения, контроля движения в рамках заданной полосы. Однако сейчас все упомянутое присутствует в топовых комплектациях.
Nissan же решил распространить прогрессивные идеи по безопасности на все свои представители, независимо от их класса. Пакет носит название Nissan Safety Shield 360.
С помощью сенсоров он будет работать по 6 направлениям. В их число входит регулировка дальнего света, выезда из полосы, предупреждение об опасностях сзади, заднее автоматическое торможение при реверсном ходе. Сюда также можно отнести поиск слепых зон и предотвращение столкновений с пешеходами.
Ожидается, что систему Nissan опробует на моделях Altima и Rogue. Некоторые из их представителей появятся в автосалонах уже нынешней осенью.
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