Nissan представит новые технологии безопасности

Они должны быть опробованы уже на всех представителях модельного ряда Nissan 2021 года выпуска.

Таким образом, в вопросах безопасности Nissan станет в один ряд с такими японскими брендами как Honda Toyota . Правда, там технологические инновации обещают появиться немного раньше.

Сейчас многие современные автомобили оснащены системами предупреждения столкновений, экстренного торможения, контроля движения в рамках заданной полосы. Однако сейчас все упомянутое присутствует в топовых комплектациях.

Nissan же решил распространить прогрессивные идеи по безопасности на все свои представители, независимо от их класса. Пакет носит название Nissan Safety Shield 360.

С помощью сенсоров он будет работать по 6 направлениям. В их число входит регулировка дальнего света, выезда из полосы, предупреждение об опасностях сзади, заднее автоматическое торможение при реверсном ходе. Сюда также можно отнести поиск слепых зон и предотвращение столкновений с пешеходами.

Ожидается, что систему Nissan опробует на моделях Altima и Rogue. Некоторые из их представителей появятся в автосалонах уже нынешней осенью.