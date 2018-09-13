Ford готовит к премьере новое поколение Transit

Грядущая выставка IAA в Ганновере презентует мировой общественности немало новинок автопрома и одной из ярких премьер должен стать Ford Transit в очередной генерации.

Новинка от американского производителя получила название Тransit Custom plug-in hybrid, из чего следует, что микроавтобус получит гибридную силовую установку.

По сведениям, полученным от представителей Ford, батарея электродвигателя EcoBoost будет подзаряжать в ходе движения по трассе, и отключаться в периоды стоянок в населенных пунктах.

Вместе с дизельным мотором и 48-вольной технологией MHEV работать будет механическая КПП.

Помимо этого в Ford рассказали, что помимо обновления силовых характеристик инновационное поколение Ford Transit получит свежий интерьер и внешний вид.

В серийное производство Тransit Custom Ford планирует запустить в 2019 году.