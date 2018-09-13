Ещё
Ford готовит к премьере новое поколение Transit
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford готовит к премьере новое поколение Transit 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Грядущая выставка IAA в Ганновере презентует мировой общественности немало новинок автопрома и одной из ярких премьер должен стать Ford Transit в очередной генерации.
Новинка от американского производителя получила название Тransit Custom plug-in hybrid, из чего следует, что микроавтобус получит гибридную силовую установку.
По сведениям, полученным от представителей Ford, батарея электродвигателя EcoBoost будет подзаряжать в ходе движения по трассе, и отключаться в периоды стоянок в населенных пунктах.
Вместе с дизельным мотором и 48-вольной технологией MHEV работать будет механическая КПП.
Помимо этого в Ford рассказали, что помимо обновления силовых характеристик инновационное поколение Ford Transit получит свежий интерьер и внешний вид.
В серийное производство Тransit Custom Ford планирует запустить в 2019 году.
Car.ru: последние новости
Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей В России заработал сервис по проверке реального пробега авто УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится в первой половине 2019 года‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию6
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран18
Автомобили Toyota резко подорожали
Авторынок РФ забрался на европейский пьедестал
Как выявить машину со скрученным пробегом
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение