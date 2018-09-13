Почему появляется биение в руль и кузов и как это устранить

Кого угодно может вывести из себя внезапно возникшая тряска автомобиля. Чаще всего причиной является какая-то мелочь, но симптомы бывают совершенно разные, так что не всегда сразу понятно, почему вдруг возникла вибрация.

Чаще всего причиной является выработавшая свой ресурс деталь или узел. Это может произойти как через пару лет эксплуатации нового автомобиля, так и по достижении пятилетнего возраста.

Предлагаем кратко разобрать основные симптомы появления лишних вибраций, которые укажут на причины. А затем расскажем, как их можно устранить.

Довольно часто даже на относительно новых машинах появляется вибрация на руле. Характер бывает совершенно разный. Она может проявляться как на холостом ходу, так и в определенном диапазоне скоростей. Такая вибрация создает лишние нагрузки на подвеску и на трансмиссию, что негативно сказывается на их долговечности.

Если тряска на руле появилась при движении, а при увеличении скорости становится только хуже, стоит посетить шиномонтаж и проверить балансировку колес. На самом деле, это самая распространенная причина появления биения в руле. И конечно, не лишним будет провести диагностику сход-развала.

Если самая простая процедура эффекта не возымела, смотрите в сторону подвески — выработавшие свой ресурс амортизаторы запросто могут стать причиной нездоровой тряски и вибрации на руле. Разумеется, стойки изнашиваются неравномерно, что и приводит к «неровной» работе всей подвески.

Люфт опорного подшипника также приведет к вибрации. Зачастую его слышно из салона на ходу, потому что он находится над амортизаторами — фактически, под капотом.

Еще одним уязвимым компонентом являются наконечники рулевых тяг, которые от износа дают люфт, что и приводит к вибрациям. Дело в том, что именно благодаря им колеса поворачиваются параллельно. Если же возникает люфт, одно из колес может немного не доворачиваться, что создаст не только ненужную вибрацию, но и значительно повышает риск аварии, поскольку плохо влияет на сцепление шин с дорожным полотном.

С тряской на холостом ходу все не так однозначно. Обычно она означает, что вышло из строя что-то жутко нужное. И чаще всего это опоры двигателя, которые из-за некорректной работы не способны удержать мотор на месте. Это приводит к тому, что детонация от мотора передается на кузов, трансмиссию и руль.

Вибрация на холостом ходу может ощущаться и как что-то более серьезное. Например, как проблема с топливной системой машины. Обычно на это указывают плавающие обороты, сигнализирующие на некорректную работу либо топливной системы, либо мотора, либо отдельно бензонасоса. Возможно, сбой дал один из датчиков. В таком случае лучше всего провести полную диагностику системы.

Если же тряска возникает исключительно при разгоне автомобиля, стоит посетить сервис, чтобы проверить уровень трансмиссионной жидкости. Низкий уровень масла не создает необходимого давления, что и приводит к провалам в разгоне и потере мощности.

Вместе с уровнем масла коробки передач стоит проверить и фильтр для этого самого масла. Загрязненный или просто изношенный фильтр усложняет работу всего агрегата и негативно сказывается на его надежности и ресурсе. Вообще, крайне желательно знать, когда необходимо менять масло в коробке передач.

Если автомобиль оснащен карданным валом, причиной вибрации может стать изношенное шлицевое соединение. Такая проблема проявляет себя при трогании с места и движении на определенной скорости, а также сильно заметна при резком ускорении.

Деталь эта требует немедленной замены. Если затянуть с ремонтом, можно довести автомобиль до эвакуатора, поскольку самостоятельно передвигаться он уже не сможет. Читайте статью на QutoЧитайте также:Lexus оснастил модель ES камерами вместо боковых зеркалСтоличных водителей предупредили о лже-сотрудниках «Дорожного патруля»«Автомат» для «Патриота» оказался дороже всей машины