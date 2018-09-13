Wald International доработал Lexus LS

Специалисты из Wald International представляют две различные программы настройки для нового поколения Lexus LS

Первая из них называется ‘Standard’ и, что удивительно, отходит от обычных проектов японского тюнера. Комплект предлагает переднюю часть со встроенными светодиодными DRL (дневные ходовые огни), расширенными крыльями, новой боковой юбкой, спойлером крышки багажника и задним диффузором со светодиодной полосой.

Второй, основанный на F Sport, поставляется с аналогичными обновлениями, выполненными в более агрессивной форме. Предоставленные детали подходят как для LS 500, так и для LS 500h, и могут быть легко установлены с использованием существующих точек крепления. За дополнительную оплату тюнер добавляет выхлопную систему с четырьмя выхлопными трубами для LS 500, обеспечивающую агрессивное звучание и лучшую реакцию дроссельной заслонки во время ускорения.

Завершением образа служат наборы колесных дисков, размером от 20 до 22 дюймов. Wald International рекомендует использовать 9,5 × 22-дюймовые передние и 11,5 × 22-дюймовые задние диски, окутанные широкими шинами. Производительность Lexus остается неизменной и LS 500 по-прежнему обеспечивает 415 лошадиных сил, тогда как гибрид LS 500h — 354 л.с.