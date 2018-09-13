CARCADE представила осенние спецпредложения по лизингу 

Компания CARCADE, специализирующаяся на лизинге легковых и легких коммерческих автомобилей, подготовила комплекс новых спецпредложений по финансовой аренде транспорта.
Так, в настоящий момент CARCADE предлагает приобрести обновленный технологичный семиместный внедорожник Ford Explorer с удорожанием от 0%. Аналогичную акцию компания запустила на модель «УАЗ Профи» различных модификаций. «Экономия по налогам при покупке этого практичного автомобиля может составить более 270 тыс. рублей», — добавляют в компании.
Стартовали и программы со сниженными ежемесячными платежами, например на модели Skoda Rapid и Skoda Octavia. При этом свои инвестиции в лизинг этих автомобилей можно снизить за счет налоговых льгот — на 296 471 рубль при приобретении Skoda Rapid и на 424 609 рублей при приобретении Skoda Octavia. Предлагаются спецусловия на Renault Sandero (ежедневные расходы на лизинг могут составить 455 рублей) и Renault Logan (расходы в 475 рублей в день).
Кроме того, до конца ноября продлена акция с каско в подарок при покупке автомобилей Porsche. «Компания также является официальным провайдером программ Volvo CAR Лизинг и Jaguar Land Rover Financial Services и обеспечивает специальные условия лизинга автомобилей брендов», — напоминают в CARCADE.
Компания обещает лизингополучателям в дальнейшем различные новые акции.