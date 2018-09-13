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KIA представит новую версию пятидверной Cerato с 204-сильным мотором
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KIA представит новую версию пятидверной Cerato с 204-сильным мотором 

Car.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Car.ru
Корейский автобренд KIA представил на родине новую версию «пятидверки» Cerato, которую уже в следующем месяце планируется вывести на местный рынок.
Примечательно, что в зависимости от места реализации эта модель меняет название: в Корее она известна как К3, в США — Forte, а в России— Cerato.
Эта же модель KIA, но в кузове хэтчбек имеет определенный успех на американском и австралийском рынках, но почему то производитель избегал до недавнего времени рынок Южной Кореи.
Как стало известно, презентация «пятидверки» проходила в спортивной модификации, которую также получил и седан, тогда как о судьбе хэтча пока ничего не известно.
В ходе презентации эксперты отметили красные фрагменты в декоре радиаторной решетки «заряженного» авто, а также увеличенный бампер на «корме», пару патрубков выхлопа и 18-дюймовые диски колес.
От седана новый хэтч отличают фонари иной формы и отсутствие светодиодной полосы между ними.
В основу KIA Cerato легла «тележка» К2, которая также является основанием известного всем Ceed.
«Сердцем» новинки станет 1,6-литровый турбо V6 мощностью 204 л.с., трудящийся в паре с 7-скоростным роботом.
Стоимость хэтчбека на местном рынке обещают огласить ближе к началу реализации.
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