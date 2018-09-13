KIA представит новую версию пятидверной Cerato с 204-сильным мотором

Корейский автобренд KIA представил на родине новую версию «пятидверки» Cerato, которую уже в следующем месяце планируется вывести на местный рынок.

Примечательно, что в зависимости от места реализации эта модель меняет название: в Корее она известна как К3, в США — Forte, а в России— Cerato.

Эта же модель KIA, но в кузове хэтчбек имеет определенный успех на американском и австралийском рынках, но почему то производитель избегал до недавнего времени рынок Южной Кореи.

Как стало известно, презентация «пятидверки» проходила в спортивной модификации, которую также получил и седан, тогда как о судьбе хэтча пока ничего не известно.

В ходе презентации эксперты отметили красные фрагменты в декоре радиаторной решетки «заряженного» авто, а также увеличенный бампер на «корме», пару патрубков выхлопа и 18-дюймовые диски колес.

От седана новый хэтч отличают фонари иной формы и отсутствие светодиодной полосы между ними.

В основу KIA Cerato легла «тележка» К2, которая также является основанием известного всем Ceed.

«Сердцем» новинки станет 1,6-литровый турбо V6 мощностью 204 л.с., трудящийся в паре с 7-скоростным роботом.

Стоимость хэтчбека на местном рынке обещают огласить ближе к началу реализации.