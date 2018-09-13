Kia рассекретил Cerato кузовом хэтчбек

Корейская фирма Kia на своем домашнем рынке рассекретила модель K3 GT. Под этим индексом скрывается вариант модели Cerato c кузовом хэтчбек.

Пока корейцы опубликовали лишь минимум информации. Известно, что у хэтчбека та же колесная база, что и у родственного седана K3/Cerato: расстояние между осями составляет 2700 миллиметров.

Хэтчбек выделяется динамично наклоненной пятой дверью, и в целом позиционируется как более спортивный автомобиль, чем аналогичный седан. Отсюда не только индекс GT, но и отличия во внешности: у хэтчбека своя решетка радиатора, 18-дюймовые колеса, накладки на порогах и два выхлопных патрубка вместо одного.

Более динамичным хэтчбек должен оказаться и на ходу, ведь под капотом стоит 204-сильный турбомотор 1.6 T-GDI с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Седан K3 нового поколения на корейском рынке до сих пор оснащался лишь атмосферным мотором 1.6 семейства Smart Stream мощностью 123 лошадиные силы.

Хэтчбек Kia K3 GT будет продаваться в Корее, а под названием Cerato — и в Северной Америке. К нам он поставляться не будет. В России Cerato представлен исключительно в виде седана, а место хэтчбека занимает, как и в Европе, модель Ceed. Российские дилеры Kia уже предлагают машины нового поколения: седан Cerato — по цене от 1 049 900 рублей, хэтчбек Ceed — от 949 900 рублей.