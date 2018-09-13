Авто до 500: бюджетные автомобили, которые можно купить в Казани

В Казани появится еще 30 платных парковок — места для стоянки хватит всем. Так что, если давно хотели купить автомобиль — самое время. Авто по цене бриллиантового чайного пакетика за 15 000 $ покупать не обязательно. Можно обратить внимание на новые автомобили стоимостью не выше 500 000 рублей.

Datsun on-DO Фото: auto.drom.ru Список бюджетных авто открывает японский Dotsun On-Do. Ценник стартует от 359 000 рублей. У автомобиля 87 лошадиных сил и двигатель на 1,6 литра. Тем, кто хочет разъезжать по Казани с климат-контролем, подушками безопасности, подогревом, ABS и бортовым компьютером, нужно будет выложить больше. Ездить можно и на механической коробке передач, и на автоматической. Только «автомат» дороже на 50 000 рублей.

Фото: kanavto.ru В категорию «что-нибудь проще для начинающего водителя» вошел автомобиль LADA Granta седан Standard. Его стоимость 409 900 рублей. За эти деньги будущий автовладелец получит бензиновый двигатель (1,6 литра), 87 лошадиных сил и механическую коробку передач. Еще водителя ждут подушка безопасности, ABS, BAS и EBD. Крепления для детских кресел тоже предусмотрели.

Новая LADA Granta седан Standard

Фото: kanavto.ru Если немного постараться и добавить 10 000 рублей, можно купить автомобиль новая LADA Granta седан Standard. Он очень похож на предыдущий. Различие в комплектации и обновленном кузове. У водителя будут подушка безопасности, ABS, EBD и BAS, легкая тонировка стекол, дневные ходовые огни и система спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС.

LADA 4X4 Фото: kanavto.ru У вездесущей LADA 4X4 (или просто — Нивы) был шанс не попасть в список бюджетных автомобилей. Ее цена на грани — 499 900 рублей. Любителям этого отечественного авто предлагают бензиновый двигатель на 1,7 литра, EBD, 83 лошадиные силы, гидроусилитель руля, легкую тонировку и бонусом — прикуриватель. Подушки безопасности нет. Нива и есть подушка безопасности.

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