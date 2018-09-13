Очень редкий Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500 выставят на торги

Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на торги один и 10 экземпляров Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500, построенных заводской гоночной командой Wolf Racing в 80-х годах. Все автомобили были доработаны с одобрения американской марки и стали ответом на требование немецких фанатов выпустить леворульный RS500 для местного рынка. Цена — 37-42 тысячи фунтов стерлингов (3,3-3,8 миллиона рублей).

Все автомобиль от Wolf Racing получили модернизированный двухлитровый турбомотор с гоночными поршнями, новым бензонасосом, перепускным клапаном, обновленным блоком управления, высокопроизводительными форсунками и стальной выхлопной системой. После доработок отдача агрегат выросла с 227 до 300 лошадиных сил.

RS-ки также оснастили заниженной подвеской, оригинальным обвесом от RS500, 16-дюймовыми колесными дисками золотистого цвета, дополнительным блоком приборов на центральной консоли, гоночным рычагом КПП и спортивными педалями. Все реплики спорткара окрасили в светло-голубой цвет Moonstone Blue.