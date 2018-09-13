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Очень редкий Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500 выставят на торги
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Очень редкий Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500 выставят на торги 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на торги один и 10 экземпляров Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500, построенных заводской гоночной командой Wolf Racing в 80-х годах. Все автомобили были доработаны с одобрения американской марки и стали ответом на требование немецких фанатов выпустить леворульный RS500 для местного рынка. Цена — 37-42 тысячи фунтов стерлингов (3,3-3,8 миллиона рублей).
Все автомобиль от Wolf Racing получили модернизированный двухлитровый турбомотор с гоночными поршнями, новым бензонасосом, перепускным клапаном, обновленным блоком управления, высокопроизводительными форсунками и стальной выхлопной системой. После доработок отдача агрегат выросла с 227 до 300 лошадиных сил.
RS-ки также оснастили заниженной подвеской, оригинальным обвесом от RS500, 16-дюймовыми колесными дисками золотистого цвета, дополнительным блоком приборов на центральной консоли, гоночным рычагом КПП и спортивными педалями. Все реплики спорткара окрасили в светло-голубой цвет Moonstone Blue.
Оригинальные RS500 выпустили в количестве 500 экземпляров для омологации гоночного двигателя и аэродинамического обвеса. Постройкой машин занималась компания Aston Martin Tickford. От базовых Sierra RS Cosworth 500-ки отличались доработанным двигателем и улучшенной аэродинамикой.
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