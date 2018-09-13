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Концепция Citroen C5 Aircross готовится к дебюту на автошоу в Париже
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Концепция Citroen C5 Aircross готовится к дебюту на автошоу в Париже 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Французская корпорация готовится показать предстоящую электрифицированную версию внедорожника C5 Aircross на Парижском автосалоне вместе с ограниченным хэтчбеком C3. Отмечается, Citroen, который отпразднует свой 100-летний юбилей в следующем году, также обнародует несколько специальных автомобилей, в том числе E-Mehari в версии Art Car.
Официальные данные о плагин-гибридном C5 Aircross ограничены, но компания говорит о 50 километровом электрическом запасе хода и максимальной скорости в 133 км/ч (в чисто электрическом режиме). Аккумулятор будет установлен в нижней части автомобиля и позволит восстанавливать заряд за два часа от настенной розетки 32 А. При этом отдача силовой установки составит 222 лошадиных силы и двигатель будет совмещен с автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Citroen ожидает, что показатели выбросов СО2 нового C5 Aircross составят 49 грамм на километр, когда автомобиль войдет в серийное производство в следующем году.
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