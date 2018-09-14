В России впервые с начала июля подорожал бензин

Росстат зафиксировал в стране рост средних цен на бензин в период с 3 по 9 сентября 2018 года. Повышение отмечается впервые с начала июля этого года, сообщает ТАСС

На одну копейку подорожал бензин марок Аи-92 и Аи-95 — до 41,34 руб. и 44,54 руб. за литр соответственно. Цена на Аи-98 поднялась на две копейки и составила 49,86 руб. за литр, дизель прибавил три копейки — до 44,48 руб. за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен отметили в 17 центрах субъектов РФ. Больше всего бензин подорожал в Нарьян-Маре — на 1,2%, Петрозаводске и Симферополе — на 0,3%. Упало в цене топливо на 0,7% в Туле, на 0,3% — в Кургане и Чите.

В Калининградской области средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляет 43 рубля 6 копеек, Аи-95 — 45,54 руб. за литр. Дизельное топливо продают за 45,35 руб. за литр. В регионе за последние семь дней скачков цен замечено не было.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года повысятся акцизы на бензин и дизельное топливо.