Форд обновит модели Galaxy и S-Max

На этой неделе автопроизводитель сообщил о грядущем рестайлинге своих больших моделей.

А ещё раньше, в начале сентября, в СМИ прошла информация о прекращении производства этих моделей, которую в «Форде» сразу опровергли, сообщив, что «Мондео» ждёт обновление.

Теперь обещают обновить минивэны Galaxy и S-Max, а значит, обе модели простоят на конвейере ещё два-три года. Минивэны в Европе, в общем-то, продаются всё хуже. Однако в этом сегменте S-Max считается лидером. С российского рынка эти модели давно ушла и, скорее всего, уже не вернется.

Что именно сотворит «Форд» с минивэами в ходе рестайлинга, пока трудно предугадать. Скорее всего, под капотом оставят двухлитровый турбодизель ЭкоБлу с отдачей 120, 150, 190 и240 лошадей и мощные полноприводные версии.