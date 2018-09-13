Toyota и Lexus перестанут быть привлекательными для угонщиков

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru. ​

ООО « Тойота Мотор» начинает внедрение целого комплекса мер для защиты от угона новых автомобилей Toyota и Lexus . Так, чтобы сделать практически бессмысленной подделку угонщиками VIN-номера, на множество элементов автомобиля будет наносится «Уникальный противоугонный идентификатор». Идентификатор содержит PIN-код, который привязан к VIN-номеру автомобиля.

PIN-код выполняется в виде незаметных невооруженному глазу микроточек диаметром 1 мм, информацию с которых можно считать только при их снятии с кузова и многократном увеличении. Микроточки наносятся на педали, петли, патрубки и кожухи, а их общее количество достигает 10 тысяч.

Таким образом, даже при подделке стандартных табличек с VIN-номером и замены отдельных деталей угнанный автомобиль все равно может быть идентифицирован правоохранительными органами при постановке на учёт или проверке. Притом огромное количество маркированных деталей значительно снижает вероятность угона автомобиля для продажи по частям. Каждому покупателю нового автомобиля Toyota или Lexus будет выдаваться сертификат «Уникального противоугонного идентификатора», который содержит PIN-код автомобиля. К июлю 2019 года противоугонная маркировка будет присутствовать на всех новых автомобилях Lexus. В 2019 году идентификатор также появится на всех моделях Toyota.

Кроме того, ООО «Тойота Мотор» также решила увеличить количество табличек с VIN-номером. Притом таблички будут надёжно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолетовом свете.

Расширенная маркировка VIN-номером уже используется на многих «Лексусов», а в 2019 году будет применяться на большинстве моделей обоих марок. Притом для проверки соответствия фактических параметров «паспортным данным» и дополнительной верификации VIN-номера «Тойоты» создала специальный информационный портал.