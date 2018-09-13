Renault Kadjar дебютирует с обновленным дизайном и оптикой

Французский производитель продолжает укреплять позиции в сегменте компактных внедорожников с модернизированным Kadjar 2019 модельного года.

Наиболее значительным обновлением является появление нового 1,3-литрового четырехцилиндрового двигателя TCe с турбонаддувом, разработанного с Daimler . Агрегат обеспечивает низкие выбросы СО2 (за счет использования специального фильтра твердых частиц) и поставляется в двух вариантах отдачи: 140 или 160 лошадиных сил, каждый з которых сопряжен с механической или автоматической коробкой передач EDC. Улучшенный 1,5-литровый дизель dCi также способствует сокращению выбросов СО2 и получает увеличенную отдачу: 115 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Пока доступен только с шестиступенчатой механической коробкой передач. К визуальным преображениям Renault Kadjar относятся переработанные передняя и задняя панели, включающие более широкую решетку радиатора с хромированными акцентами и светодиодные противотуманные фары. Для клиентов предлагаются три основных оттенка кузова, названные Oural Green, Iron Blue и Highland Grey, и новые колесные диски, размером 17 и 19 дюймов.

В салоне кроссовера располагается 7-дюймовая мультимедийная сенсорная система R-Link 2, другие вентиляционные отверстия, хромированная отделка, акценты из дерева, окружающее освещение, новые сидения, обеспечивающие лучший комфорт и предотвращающие усталость при длительных поездках и два USB-разъема для задних пассажиров. Предлагаются новые варианты внутренней отделки. Ожидается, публичный дебют предстоящего Renault Kadjar состоится на Парижском автосалоне в следующем месяце.