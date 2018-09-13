Представлен новый Kia ProCeed в стиле «Порше»

Раскрыты все подробности о ProCeed третьего поколения с кузовом Shooting Brake.

Стало известно, что новинка будет продаваться исключительно в исполнениях GT и GT-Line. Автомобиль предложат с бензиновым моторами объемом 1 литр и 1,4 литра мощностью 118 и 138 л.с., а также с 1,6-литровым дизелем, который выдает 113 и 134 «сил». Самым мощным станет 1,6-литровый T-GDi, отдача которого составит 204 л.с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

Kia отметили, что универсал сохранил свою практичность — объем багажника составляет 594 литра, что лишь на 6 литров меньше, чем в универсале Ceed Sportswagon. Кроме того, ProCeed оказался на 5 мм длиннее обычного универсала и на 43 мм ниже (1 422 мм). Колесная база осталась прежняя — она составляет 2 650 мм. Клиренс, в свою очередь, уменьшился на 5 мм, до 135 мм.

Kia ProCeed GT-Line будет доступна с 17— либо 18-дюймовыми алюминиевыми дисками, а для ProCeed GT 18-дюймовые диски войдут с набор базового оснащения. Кроме того, автомобиль получил светодиодную полоску, соединяющую задние фонари — из-за этого элемента, а также из-за очертаний кузова новый ProCeed сравнивают с последней Porsche Panamera

Премьера модели состоится на Парижском автосалоне в начале октября.