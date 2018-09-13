Официально представлены новые Kia ProCeed и Ceed GT

Новое поколение Kia Ceed GT, как утверждают создатели, построено в Европе и для Европы. Хот-хэтч сохранил свой 1,6-литровый мотор с отдачей 201 л.с. и 265 Нм крутящего момента, что делает позицию новинки несколько уязвимой перед более мощными конкурентами, однако, в Kia упирают на ценовое преимущество Ceed GT.

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Главным новшеством по сравнению с предыдущим поколением стало появление у Ceed GT опциональной роботизированной коробки DCT с двумя сцеплениями (раньше была только МКП). Она располагает двумя режимами работы — комфортным и спортивным, в котором обостряются реакции на педаль акселератора, а передачи переключаются позже. Кроме того, установка робота означает еще и появление подрулевых переключателей. Динамические характеристики новинки производитель пока не называет.

Стандартные 288-миллиметровые тормозные диски уступили свое место 320-миллиметровым, а колесные диски по умолчанию имеют размерность R18 и комплектуются низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport. В списке доработок упоминается также модифицированный механизм рулевого управления, который стал на 17% «острее», чем в предыдущем поколении.

Если говорить о внешних отличиях, то Kia Ceed GT получила набор более агрессивных аэродинамических элементов, включая бамперы, имитацию диффузора сзади и красные акценты по кузову. Кроме того, изменены и оконечники выхлопной системы.

В интерьере спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные алькантарой, обрезанное снизу спортивное рулевое колесо и все те же красные акценты. Продажи хот-хэтча в Европе Kia планирует начать в первом квартале следующего года, а производство стартует уже в ноябре-2018.

Что касается популярной некогда Kia ProCeed, то теперь это не трехдверка, а более экспрессивный, имиджевый аналог универсала Sportswagon. Новый ProCeed стал так называемым «шутин брэйком», смесью универсала и лифтбека, с заметно заваленными линией крыши и задними стойками. Раньше в компактном классе такой кузов предлагал только Mercedes-Benz CLA.

Интересно, что, несмотря на оригинальный кузов, ProCeed по характеристикам грузоподъемности не сильно отстал от универсала: 594 л против 600 у «спортвагона». При этом он чуть-чуть длиннее и слегка ниже.

ProCeed будет оснащаться теми же моторами, что и все остальное семейство, включая 1,0— и 1,4-литровые бензиновые турбомоторы и дизель объемом 1,6 л. Однако, при этом, чтобы подчеркнуть отличие от универсала, Kia планирует продавать ProCeed только во внешнем исполнении GT Line с чуть более агрессивным дизайном. Кроме того, лифтбек получит и полноценную «заряженную» версию GT по аналогии с пятидверным хэтчем — с тем же самым двигателем и доработками ходовой части.

Новые Kia ProCeed и Ceed GT производитель покажет публике на международной выставке в Париже. Раньше обе модели были доступны на нашем рынке. Привезут ли в Россию новые ProCeed и Ceed GT, узнаем позднее.