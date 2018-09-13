Копай глубже: Renault провела рестайлинг Kadjar

Renault хочет сохранить свои и без того сильные позиции в сегменте кроссоверов, потому провела плановое обновление Kadjar. Во внешности автомобиль почти ничего нового не приобрёл. Нельзя сказать, что это минус. К тому же за счёт мелких штрихов, которые всё-таки имеют место быть, экстерьер Kadjar объективно «посвежел». Например, появилась более широкая решётка радиатора с хромированными вставками, стильные бамперы. Теперь французы используют успевшие стать фирменными С-образные огни, а в противотуманных фарах — светодиоды с технологией Pure Vision, благодаря чему расход энергии в шесть раз ниже по сравнению с галогеновыми лампами. Сзади перемены такие же точечные.

Попадая в салон, чувствуешь намного отчётливее, что новый Kadjar — действительно новый, а не просто таким преподносится. Ключевой момент — появление 7-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы R-Link 2. Также подтянули качество исполнения, да и архитектура интерьера стала современнее в плане дизайна.

Конечно, не позабыли и про больший комфорт. Сиденья новой конструкции отныне имеют регулировку по длине. Более того, в них используется пена-наполнитель повышенной плотности — не позволит устать в дальней поездке. Сидящие на втором ряду — тоже не в обиде. В их полном распоряжении сразу два USB-разъёма для зарядки телефонов, планшетов и прочего. В наш век гаджетов — уже не роскошь, а необходимость.

Объём багажного отделения предсказуемо не изменился (527 литров). Зато в организации скачок, а задний диван буквально в считанные мгновения складывается в пропорции 2/3 и 1/3 с помощью ручек системы Easy Break.

Подошли к палитре доступных моторов. Как раз вот здесь и произошли главные метаморфозы. Особый интерес вызывает 1,3-литровый турбомотор TCe, который был разработан совместно с Daimler. Он уже доступен на Scenic, Captur, Megane и отличается сниженными выбросами (спасибо фильтру твёрдых частиц). Двигатель предложат в двух мощностных вариантах: 140 л. с. или 160 л. с. Также доступны будут дизели — 1,5-литровый dCi и 1,75-литровый.

Новый Renault Kadjar совершит публичный дебют на Парижском автосалоне-2018.