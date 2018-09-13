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Кроссовер-гигант Kia может появиться в России
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Кроссовер-гигант Kia может появиться в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В компании рассказали о планах по экспорту модели Telluride.
Представитель Kia намекнул на то, что рассекреченный неделей ранее Kia Telluride может появиться на российском рынке. «Однако пока говорить об этом еще рано», — цитирует источник агентство «Автостат». Возможно, более точную информацию объявят после официальной премьеры новинки на автосалоне в Детройте, который пройдет в январе 2019 года.
Telluride станет самым большим кроссовером марки Kia. Он вмещает в себя до 8 человек, под капотом у него пропишется мотор V6. По предварительным данным, это будет 3,3-литровый агрегат с двумя турбонагнетателями, отдача которого составит 365 л.с.
Выпуск кроссовера наладят на заводе в Джорджии, США.
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