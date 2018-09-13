Кроссовер-гигант Kia может появиться в России

В компании рассказали о планах по экспорту модели Telluride.

Представитель Kia намекнул на то, что рассекреченный неделей ранее Kia Telluride может появиться на российском рынке. «Однако пока говорить об этом еще рано», — цитирует источник агентство «Автостат». Возможно, более точную информацию объявят после официальной премьеры новинки на автосалоне в Детройте, который пройдет в январе 2019 года.

Telluride станет самым большим кроссовером марки Kia. Он вмещает в себя до 8 человек, под капотом у него пропишется мотор V6. По предварительным данным, это будет 3,3-литровый агрегат с двумя турбонагнетателями, отдача которого составит 365 л.с.

Выпуск кроссовера наладят на заводе в Джорджии, США.