Kia ProCeed стал пятидверным «шутинг-брейком»

Пятидверный «шутинг-брейк» Kia ProCeed рассекретили до официальной премьеры в Париже. Модель полностью разработана европейским подразделениями марки, а за основу ее дизайна взяты решения, продемонстрированные на одноименном концептуальном фастбеке 2017 года.

Новый Kia ProCeed — результат совместной работы немецкого дизайн-центра и подразделений, ответственных за разработку продукта и опытно-конструкторскую работу. «Шутинг-брейк» отличается покатой линий крыши, плавно переходящей в дверь багажника, оформлением задней части кузова и отличными от хэтчбека и универсала габаритами.

ProCeed построен на платформе K2 с особенными настройками подвески и более жесткими пружинами. Его колесная база не отличается от других модификаций модели и составляет 2650 миллиметров. Новинка на пять миллиметров длиннее и на 43 миллиметра ниже универсала. Дорожный просвет уменьшен на пять миллиметров и насчитывает 135 миллиметров. Объем багажного отделения — 594 литра, что на 31 литр меньше, чем у Kia Ceed SW.

Гамма двигателей нового Kia ProCeed состоит из литрового турбомотора мощностью 120 сил (пиковый момент 172 Нм) и 140-сильного (242 Нм) агрегата T-GDi объемом 1,4 литра. Также для модели доступен 1,6-литровый дизель, отдача которого составляет 136 лошадиных сил и 280 Нм момента (в паре с с семиступенчатым «роботом» мотор настроен на больший момент — 320 Нм). Версия GT комплектуется 1,6-литровым турбомотором, выдающим 204 силы и 265 Нм момента. Прерогатива топовой версии — переключение передач подрулевыми лепестками.

В оснащение Kia ProCeed входит информационно-развлекательная система с семи— или восьмидюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистема премиум класса JBL, фунция бесключевого доступа, автоматического открытия двери багажника, система выбора режима движения, обогрев лобового стекла, беспроводная зарядка для смартфонов, подогрев переднего и заднего ряда сидений.

Помимо этого, «шутинг-брейк» получил систему удержания в полосе движения, которая работает на скоростях от нуля до 180 километров в час, адаптивный круиз-контроль, ассистента парковки, систему предотвращения лобовых столкновений с функцией распознания пешеходов и систему электронного контроля устойчивости с возможностью векторизации тяги.

Продажи нового Kia ProCeed в Европе начнутся в первом квартале 2019 года.