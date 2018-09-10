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Mercedes-Benz GLE продемонстрирован в тизере
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Mercedes-Benz GLE продемонстрирован в тизере 

Auto.Today 10 сентября 2018
Фото: Auto.Today
На прошлой неделе немецкий производитель обнародовал полностью электрический внедорожник EQC, вслед за чем показал тизер предстоящего GLE 2019 модельного года.
Представленный в коротком рекламном видеоролике, новый GLE показывает широкую решетку радиатора с фирменным логотипом в центре, окруженную светодиодными фарами, а также пересмотренными воздухозаборниками. К сожалению, тизер не сопровождался какой-либо дополнительной информацией, в то время как предыдущие шпионские снимки показали, что кроссовер будет иметь эволюционный дизайн, соответствующий последним моделям компании. Перепроектированный Mercedes-Benz GLE также получит новую заднюю часть с небольшими фонарями и выхлопной системой с двумя выхлопными трубами.
Самым масштабным изменениям будет подвергнута именно кабина автомобиля, где появятся более качественные материалы и современная отделка. Как и другие Mercedes-Benz, GLE получит цифровой приборный блок, расположенный рядом информационно-развлекательной системой, новое трехспицевое рулевое колесо, хромированные вентиляционные отверстия, деревянную и металлическую отделку.
Касательно ассортимента двигателей, автомобиль должен оснащаться 3,0-литровым двигателем с системой EQ Boost. Последняя предоставит дополнительные 22 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, что присоединятся к основным показателям в 362 л.с. и 500 Нм. Европейские клиенты также могут ожидать появления дизелей, в том числе 3,0-литрового шестицилиндрового двигателя (282 л.с. и 600 Нм) и более мощного 3,0-литрового шестицилиндрового агрегата с отдачей в 335 л.с. и 700 Нм.
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