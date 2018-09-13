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МОЩНЫЕ НЕДЕЛИ BMW В РОЛЬФ ПРЕМИУМ. НОВЫЙ BMW X5.
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МОЩНЫЕ НЕДЕЛИ BMW В РОЛЬФ ПРЕМИУМ. НОВЫЙ BMW X5. 

Wroom.ru 46 минут назад
Фото: Wroom.ru
Новый BMW X5 — лидер модельного ряда, который расставляет все по местам. Этот высокий, элегантный и сильный автомобиль невозможно не заметить. Мощная цельная двойная решетка радиатора словно намекает на то, что произойдет при запуске двигателя. Великолепный дизайн фар в стиле X не отставляет сомнений в том, кто же лидер. Благодаря инновационным технологиям для максимальной динамики и большей безопасности на любых покрытиях новый BMW X5 знает куда двигаться. И как оказаться там первым.
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