МОЩНЫЕ НЕДЕЛИ BMW В РОЛЬФ ПРЕМИУМ. НОВЫЙ BMW X5.

Новый BMW X5 — лидер модельного ряда, который расставляет все по местам. Этот высокий, элегантный и сильный автомобиль невозможно не заметить. Мощная цельная двойная решетка радиатора словно намекает на то, что произойдет при запуске двигателя. Великолепный дизайн фар в стиле X не отставляет сомнений в том, кто же лидер. Благодаря инновационным технологиям для максимальной динамики и большей безопасности на любых покрытиях новый BMW X5 знает куда двигаться. И как оказаться там первым.

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Официальный дилер BMW Адрес: Москва, Б. Якиманка, д.26 www. m.bmw-rolf.ru До встречи в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique