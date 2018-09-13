Ещё
Минивэны от Ford получили обновления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минивэны от Ford получили обновления 

Car.ru + ещё 1 8 минут назад
Фото: Car.ru
Речь идет о Ford S-Max и Galaxy.
Раньше в автомобильной среде ходили слухи о том, что две указанные модели снимут с производства. Однако это оказалось не так.
Более того, два минивэна получили важные обновления. На них поставили дизельный силовой агрегат на два литра.
В зависимости от конструкции мотора его мощность будет равна 118, 148 и 187 лошадиным силам. Есть еще и дизель с двумя турбинами, который способен выдавать 237 «лошадей».
Учитывая разнообразие силовых установок, автомобили оборудуют механической коробкой передач на 6 ступеней. Возможен также вариант с АКПП на 8 режимов.
Есть и некоторые косметические, но тем не менее важные обновления. К ним можно отнести систему омывания лобового стекла, хромированные вставки на кузове.
Модифицированные автомобили уже доступны для заказов в Европе. Не исключено, что в будущем описанные выше доработки ожидают Ford Mondeo, выпуск которого намерены продолжить
Car.ru: последние новости
Кросс-купе Skoda Kodiaq GT: новые изображения Honda продолжает клонировать HR-V: еще один «новый» кросс скоро выйдет на рынок Камеры вместо зеркал: Lexus первым осмелился предложить их на серийной машине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию7
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран18
Как выявить машину со скрученным пробегом
Автомобили Toyota резко подорожали1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение