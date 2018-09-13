Минивэны от Ford получили обновления 

Речь идет о Ford S-Max и Galaxy.
Раньше в автомобильной среде ходили слухи о том, что две указанные модели снимут с производства. Однако это оказалось не так.
Более того, два минивэна получили важные обновления. На них поставили дизельный силовой агрегат на два литра.
В зависимости от конструкции мотора его мощность будет равна 118, 148 и 187 лошадиным силам. Есть еще и дизель с двумя турбинами, который способен выдавать 237 «лошадей».
Учитывая разнообразие силовых установок, автомобили оборудуют механической коробкой передач на 6 ступеней. Возможен также вариант с АКПП на 8 режимов.
Есть и некоторые косметические, но тем не менее важные обновления. К ним можно отнести систему омывания лобового стекла, хромированные вставки на кузове.
Модифицированные автомобили уже доступны для заказов в Европе. Не исключено, что в будущем описанные выше доработки ожидают Ford Mondeo, выпуск которого намерены продолжить