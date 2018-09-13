Обновленные Ford Galaxy и S-Max: последняя гастроль?

Компания Ford подготовила технический апгрейд для своих минивэнов Galaxy и S-Max. Дизайн моделей не изменился и, возможно, уже никогда никогда не изменится…

В начале сентября британские СМИ сообщили о том, что Ford планирует снять с производства свои большие модели Mondeo и Galaxy/S-Max, однако сам автопроизводитель эту информацию опроверг, заявив что Mondeo в ближайшее время ожидает полноценный рестайлинг. На этой неделе американская компания объывила о техническом обновлении минивэнов Galaxy и S-Max, а это значит, что и они поживут на конвейере еще как минимум пару лет. Будут ли у них преемники — вопрос открытый. Сегмент минивэнов в Европе считается вымирающим, но зато Galaxy/S-Max, если считать их одной моделью, в нем лидируют: в прошлом году на двоих продано более 50 тысяч штук.

Из прямых конкурентов остались только близнецы Volkswagen Sharan Seat Alhambra: они сейчас расходятся тиражом примерно по 30 тысяч в год. Уже известно, что на смену Альхамбре придет кроссовер, как это случилось с французским минивэном Espace, а будущее Шарана пока в тумане, как в сущности, и Фордов Galaxy/S-Max — возможно, им на смену тоже придут просторные кроссоверы с условно однообъемной компоновкой.

Пока же Galaxy и S-Max живут и здравствуют: Ford отныне ставит на них исключительно 2,0-литровый мочевинный турбодизель EcoBlue мощностью 120, 150, 190 или 240 л.с., соответствующий последним экологическим евро-норма и сертифицированным по ездовому циклу WLTP. Наиболее мощный вариант этого мотора снабжен двумя турбокомпрессором, прочие одним. В паре с этим мотором идет 6-ступенчатая МКП либо новый 8-ступенчатый гидромеханический автомат, пришедший на смену капризному 6-ступенчатому «роботу» PowerShift (селектор режимов теперь выполнен в виде шайбы). Версии мощностью 150 и 190 л.с. доступны в сочетании с полным приводом.

Из прочих обновок — дворники со встроенными в них омывателями, последняя версия фирменной мультимедийной системы Ford SYNC 3 с поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, обновленный комплект электронных ассистентов водителя и система активного шумоподавления, которая входит в стандартное оснащение премиумной версии Vignale.

С российского рынка минивэны Ford Galaxy и S-Max давно ушли и возвращаться не собираются, хотя многим эти машины нравились. Из непремиумных минивэнов у нас в настоящий момент доступен только японский Toyota Alphard по вполне себе премиумной цене от 4 563 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru