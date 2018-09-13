Росстат: цены на бензин и дизтопливо на АЗС РФ незначительно выросли к 10 сентября

Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». Средние розничные цены на бензин и дизтопливо в РФ на неделе с 3 по 9 сентября выросли на 0,02% и 0,1%, составив 43,22 рубля за литр и 44,48 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Росстата

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.

Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

По данным Росстата на 10 сентября, стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1 копейку и составила 41,34 рубля за литр, цена марки Аи-95 также выросла на 1 копейку, до 44,54 рубля за литр, марки Аи-98 — на 2 копейки и составила 49,86 рубля за литр.

За неделю с 3 по 9 сентября увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Нарьян-Маре — на 1,2%, Петрозаводске и Симферополе — на 0,3%. В шести центрах субъектов Российской Федерации отмечалось снижение цен на бензин. Более всего он подешевел в Туле — на 0,7%, Кургане и Чите — на 0,3%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин повысились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.

Выпуск бензина в РФ с 3 по 9 сентября снизился на 13% и составил 727,1 тыс. тонн, дизтоплива — на 6,4% — до 1,49 млн тонн, отметил Росстат.