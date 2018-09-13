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Росстат зафиксировал рост цен на бензин впервые с начала июля
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Росстат зафиксировал рост цен на бензин впервые с начала июля 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 3 по 9 сентября 2018 года поднялись на 1 копейку, сообщил Росстат. Рост средних цен на бензин отмечается впервые с начала июля этого года.
В частности, на 1 копейку подорожал бензин марок Аи-92 и Аи-95 — до 41,34 руб. и 44,54 руб. за литр соответственно. При этом бензин Аи-98 прибавил в цене 2 копейки — до 49,86 руб. за литр, а дизель — 3 копейки, до 44,48 руб. за литр.
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Нарьян-Маре — на 1,2%, Петрозаводске и Симферополе — на 0,3%.
Снижение цен на бензин отмечалось в 6 центрах субъектов России. Более всего он подешевел в Туле — на 0,7%, Кургане и Чите — на 0,3%.
В Москве за прошедшую неделю цены на бензин повысились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,99 руб. за литр, марки Аи-95 — от 44,59 до 47,45 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,65 до 42,49 руб, марки Аи-95 — от 43,70 до 45,84 руб. за литр.
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