Предстоящий Audi E-Tron получит доступ к 80% зарядных станций в Европе 

До официального открытия электрического E-Tron осталось несколько дней, и немецкая компания начинает делиться первыми деталями о модели. Напоминаем, окончательный вариант автомобиля покажут 17 сентября во время специального мероприятия в Сан-Франциско.
Согласно последнему заявлению, владельцам Audi E-Tron будет предоставлена карточка электронной платы для зарядки автомобиля, предоставляющая доступ к примерно 80 процентам всех станций в Европе. «Служба зарядки e-tron укрепляет доверие к нашей электрической инициативе», — сказал Питер Мертенс, член правления Audi по техническому развитию. «Следуя от Audi e-tron, в 2019 году Audi e-tron Sportback станет вторым электромобилем, который появится в продаже, а затем в 2020 году Audi e-tron GT от Audi Sport. У нас уже есть правильные ответы на многие вопросы и проблемы, связанные с взиманием платы». Услугой можно будет пользоваться через предоставленную корпоративную карточку или путем сканирования QR-кода со смартфона. В зависимости от необходимости потребитель может выбрать зарядное устройство: доступы переменного или постоянного тока до 11 кВт и 150 кВт. Что касается клиентов, желающих восстанавливать заряд в собственном гараже, Audi также предложит различные решения. Напоминаем, VW Group объединила усилия с BMW Group, Daimler и Ford, для создания совместного предприятия, целью которого является построение 400 станций быстрой зарядки к 2020 году.