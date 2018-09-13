Предстоящий Audi E-Tron получит доступ к 80% зарядных станций в Европе

До официального открытия электрического E-Tron осталось несколько дней, и немецкая компания начинает делиться первыми деталями о модели. Напоминаем, окончательный вариант автомобиля покажут 17 сентября во время специального мероприятия в Сан-Франциско.