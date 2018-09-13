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Модернизированные Ford S-Max и Galaxy получили сверхсильные агрегаты
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Модернизированные Ford S-Max и Galaxy получили сверхсильные агрегаты 

PNZdrive 44 минуты назад
Фото: PNZdrive
Американский автогигант Ford принял решение провести модерназацию своих минивенов S-Max и Galaxy и установить на эти модели новые силовые установки.
В скором времени будут презентованы рестайлинговые вариации этих автомобилей. Главной отличительной особенностью вышеназванных моделей станет появление нового двухлитрового дизельного агрегата из семейства EcoBlue, способного генерировать порядка 237 лошадиных сил.
Новый двигатель предложат в нескольких исполнениях, отличающихся от предшествующего мотора максимальной мощностью. Клиенты бренда смогут выбрать понравившийся агрегат между 118/148/187-сильной вариацией этого двигателя. Еще одна, сверхсильная версия, может выжимать 237 лошадиных сил за счет двух дополнительных турбированных нагнетателей. В паре с этими силовыми установками будет работать механическая коробка передач на шесть ступеней или автоматизированная КПП на восемь ступеней.
Отмечается, что кроме всего прочего, инженеры известного концерна из Соединенных Штатов Америки поработали над улучшением подвески автомобилей, смогли уменьшить расход бензина. S-Max и Galaxy могут быть укомплектованы адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go. Причет эта опция функционирует исключительно с роботизированной коробкой передач на восемь ступеней.
Обновленные минивены также получили переосмысленную функцию контроля слепых зон, благодаря чему машины могут быть замечены на высоте до 18 метров. Разработчики добавили системы активного шумоподавления для версии Vignale и электростояночный тормоз.
Официальные дилеры Ford в странах Евросоюза уже начали прием предварительных заказов на рестайлинговые автомобили. Кроме стандартных вариаций минивенов, можно будет заказать и модификацию ST-Line, в экстерьере и салоне которой замечены элементы от «прокаченных» моделей концерна.
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