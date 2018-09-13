Гибридный Bentley Continental засветился первыми фото на тестах

В западных СМИ появились первые фотографии гибридной версии эксклюзивного купе Bentley Continental , оснащенного гибридной силовой установкой. Определить машину удалось по характерной зарядной крышке на правом заднем крыле автомобиля.

На данный момент известно, что Continental GT PHEV (обозначение заряжаемого гибридного мотора) будет использовать модернизированную версию гибридной системы от Porsche Panamera . Это 3-литровый бензиновый турбированный V6 и электрический мотор, на одной подзарядке которого автомобиль может проехать до 50 километров лишь на электротяге.

На данный момент Bentley не раскрывает подробностей о мощности силовой установки, ее крутящем момент и размере батареи, но известно, что Porsche Panamera 4 E-Hybrid производит 462 лошадиные силы и 700 Нм крутящего момента. Более топовая версия Panamera Turbo S E-Hybrid Sport может выдать 680 лошадиных сил.

Различные источники утверждают, что Bentley нацелился на более мощный вариант, чтобы стать самым мощным автомобилем в линейке Grand Tourer. Кроме того, компания планирует в будущем оснастить все свои модели гибридными силовыми установками, видя огромные перспективы именном в этом направлении развития автопроизводства.