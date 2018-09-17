На тестах был замечен гибридный Bentley Continental GT

Фотошпионы заметили на тестах новую версию купе Bentley Continental GT. Это гибридный вариант роскошной модели, о чём можно догадаться по дополнительному лючку, но не бензобака, а порта зарядного устройства.

Известно, что подключаемый гибрид Bentley Continental GT получит такую же силовую установку, как и у гибридного Bentley Bentayga , или Porsche Panamera . Это 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом и электродвигатель.

Характеристики силовой установки неизвестны, но есть информация, что она будет переработана. Для примера, у гибридного Porsche Panamera E-Hybrid она выдаёт 462 л.с., а у версии с приставкой Turbo все 680 «лошадей».

Напомним, гибридная силовая установка имеет три режима работы: EV Drive (электропривод), Hybrid Mode (гибридный режим) и Hold Mode (поддержание заряда АКБ). На электротяге она способна протянуть 50 км (по циклу NERD).