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Обновленный Suzuki Vitara выходит в продажу
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Обновленный Suzuki Vitara выходит в продажу 

Allroader.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Allroader.ru
Компания Suzuki планирует продемонстрировать на Парижском автосалоне 2018 рестайлинговую версию кроссовера Vitara для европейского рынка, но уже сейчас в ряде стран «Старого Света» можно оформить предварительный заказ на модель. Соответственно раскрыты и все изменения в автомобиле.
Основным визуальным новшеством в оформлении внешности модели стала иная радиаторная решетка с широкими вертикальными плашками. Незначительно изменилась форма бамперов, рисунок оптики и колесных дисков. Кроме того, теперь покупатели имеют возможность выбирать из расширенного ассортимента доступных цветов кузова.
Изменения в салоне оказались еще менее существенными и свелись к появлению новой приборной панели, иных материалов обивки сидений и более качественного пластика передней панели.
Основные же перемены произошли в линейке силовых агрегатов. В частности, производитель отказался от 1.6-литровых бензиновых и дизельных моторов мощностью 120 лошадиных сил. Вместо них появился совершенно новый 1.0-литровый турбированный двигател, обладающий мощностью 112 «лошадей». Кроме того, для версии Suzuki Vitara S сохранился 140-сильный 1.4-литровый агрегат.
Планируется, что продажи модели стартуют в следующем месяце, а предварительная цена Suzuki Vitara 2019 составляет 21-22 тысячи евро, в зависимости от страны.
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