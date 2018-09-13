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Ford обновил Galaxy и S-Max. Новый дизельный мотор, трансмиссия и системы безопасности
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Ford обновил Galaxy и S-Max. Новый дизельный мотор, трансмиссия и системы безопасности 

LiveCars.Ru 43 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
На прошлой неделе мир облетела новость, что Ford планирует снять с производства свои большие модели — Mondeo и Galaxy/S-Max, чтобы расчистить дорогу кроссоверам. Тем не менее, пока что Galaxy и S-Max остаются в производстве и даже получили рестайлинговые версии. Правда, обновления коснулись только технической части, но не внешнего вида.
Впервые Galaxy и S-Max получат дизельный мотор Ford последнего поколения. Речь идет о 2-литровом EcoBlue в нескольких вариантах мощности — на 118, 148, 187 и 237 лошадиных сил. Все двигателя соответствуют последним экологическим нормам выбросов Euro 6.
Вместе с новым мотором минивэны получат и новую коробку передач. Речь идет о 8-ступенчатом автомате с системой адаптации к стилю вождения владельца и дорожным условиям. Впрочем, 6-ступенчатая механика также осталась доступна клиентам.
Что касается дополнительных систем, на моделях с автоматической КПП теперь устанавливается адаптивный круиз контроль и система Stop&Go.
Galaxy и S-Max стали безопаснее. Минивэны оснащены системой мониторинга слепых зон с улучшенными характеристиками, и новой системой очистки лобового стекла, которая ускорит чистку в сложных погодных условиях.
В салоне Galaxy и S-Max теперь уже в базе доступна 4-дюймовая мультимедийная система, при этом в виде опции также может устанавливаться 10-дюймовая версия. Автомобили также получили технологию устранения внешних шумов в салоне.
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