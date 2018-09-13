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«Автомат» для «Патриота» оказался дороже всей машины
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«Автомат» для «Патриота» оказался дороже всей машины 

Quto.ru 32 минуты назад
Фото: Quto.ru
Ульяновский автозавод определился со временем начала продаж вседорожников «Патриот» с автоматической трансмиссией. Об этом сообщает агентство RNS.
Автомобили с автоматической трансмиссией поступят на рынок в первой половине 2019 года. Об этом рассказал журналистам совладелец группы Sollers Вадим Швецов в рамках Восточного экономического форума. «Работа по «Патриоту» находится на окончательной стадии. Следующее обновление у нас автомат, которое должно появиться в течение нескольких месяцев. В следующем году, это будет первая половина», — сообщил Швецов.
Подробности о новой коробке давно перестали быть секретом: на ульяновские автомобили будет устанавливаться трансмиссия бельгийской компании Punch. «Отличный шестиступенчатый гидромех. Она подошла нам, она суперадаптирована, отличная коробка. Я уверен, что продукт будет пользоваться спросом», — похвалил агрегат руководитель совладелец группы Sollers.
Стоимость нового для ульяновцев агрегата также уже известна, и она вряд ли порадует отечественных потребителей. На официальном сайте «УАЗа»: новая коробка передач уже предлагается для приобретения через фирменный магазин. Стоимость артикула 000003500026A10 составляет фантастические 806 814 рублей. Для сравнения, ценник на сам «Патриот» актуального поколения стартует с отметки в 731 500 рублей.
Возможности сервиса Quto по подбору нового автомобиля. Читайте статью на QutoЧитайте также:Hyundai раскрыл внешность грузовика на топливных элементахКак выглядела камера заднего вида в автомобиле из 1972 годаLexus оснастил модель ES камерами вместо боковых зеркал
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