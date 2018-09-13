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Новый Kia Ceed GT: «робот» и особые настройки системы стабилизации
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Новый Kia Ceed GT: «робот» и особые настройки системы стабилизации 

Motor.ru 34 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Kia представила хэтчбек Ceed GT нового поколения. Модель, финальная доводка которой заняла шесть месяцев, отныне доступна с семиступенчатым «роботом» DCT — для машины предыдущего поколения предлагалась только механическая коробка передач.
Внешность хэтчбека должна дистанцировать модель от других представителей семейства Ceed. Так, у Ceed GT другой передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и глянцево-черным декором, измененная решетка радиатора с обрамлением цвета «темный хром» и сотовой структурой с красными акцентами. Более рельефные пороги также декорированы сочетанием черного и красного цветов.
Kia Ceed GT, как и прежде, оснащен 1,6-литровым турбомоторм T-GDi, выдающим 204 лошадиные силы и 265 Нм момента, которые доступны в диапазоне 1500-4500 оборотов в минуту. Машины с «роботом» комплектуется подрулевыми лепестками и системой выбора режимов движения с двумя предустановленными профилями.
Выхлопная система Ceed GT дополнена управляемыми заслонками, которые открываются и усиливают звук выхлопа во время ускорения. Кроме того, рычание двигателя выводится через динамики аудиосистемы.
Оснащение модели аналогично шутинг-брейку ProCeed и включает в себя информационно-развлекательную систему с семи— или восьмидюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистему премиум класса JBL, фунцию бесключевого доступа, обогрев лобового стекла, беспроводную зарядку для смартфонов, подогрев переднего и заднего ряда сидений.
Сегодня Kia также представила новый ProCeed, который получил особые настройки шасси и заниженную на пять миллиметров по сравнению с другими машинами семейства подвеску, и хэтчбек Cerato для корейского рынка.
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