Toyota C-HR: полРАВчетвертого

Имиджевые модели для автомобильных брендов всегда были особой темой. За такими машинами не становятся в очереди, но зато они могут удовлетворить спрос тех, кто хочет отличаться от серой массы. Именно для ярких личностей компания Toyota представила компактный кроссовер C-HR, который сегодня на тесте у портала «Южный Автомобиль».

Вообще если начинать с нейминга, то индекс C-HR компания Toyota расшифровывает как Coupe High Rider, что на русский язык переводится как «купе с высокой посадкой». Аббревиатура интересная, но на подсознательном уровне все равно название ассоциируется с другой японской маркой C-RV от компании Honda . В прочем, маркетологам Toyota виднее, как называть свои автомобили. Хотя из-за внешнего сходства со старшим братом RAV4, новинку было бы логичнее назвать RAV2 и тогда бы картинка сошлась. Но кросс-купе C-HR это машина для тех, кто привык мыслить и выглядеть нестандартно, вот и название получилось необычное.

По сути новый C-HR занял в модельной линейке нишу некогда существовавшего трехдверного RAV4, особенно по идеологии он близок еще к самому первому его поколению. Вышедшая порядка двадцати лет назад машина для своего времени была такой же необычной, стильной, приковывающей взгляды и в какой-то мере озорной. Не зря ту модель называли Fun Cruiser, поэтому CH-R своего рода реинкарнация того самого «фанкруйзера».

Toyota C-HR построен на новой глобальной платформе TNGA, которая нам известна по Prius, новой Camry и следующему поколению RAV4. Однако в случае c C-HR инженеры Toyota поставили во главу угла сбалансированную управляемость и отсутствие валкости, свойственную то же Camry и RAV4. Вообще C-HR полностью разрывает шаблоны об автомобилях Toyota. Купеобразный силуэт с замаскированными ручками задних дверей, мускулистые колесные арки и задние фонари бумеранги отличают CH-R от всех моделей марки Toyota. Именно эта модель рассчитана на молодежную аудиторию, о не толстопузого чиновника как Camry. Однако даже перед конкурентами в виде Nissan Juke и Mitsubishi Eclipse Cross у нашего подопечного есть преимущества. Во-первых, при всей авангардности своего дизайна C-HR не выглядит вычурно, как Juke, но и не такой скромный как у Eclipse Cross. Во-вторых, в Toyota заявляют о самом большом в своем классе салоне. Ну и, в-третьих, это самый компактный кроссовер Toyota.

Особенно внушительно C-HR выглядит спереди. Мощный бампер, узкие прищуренные фары и мускулистый капот образуют агрессивную «мордашку», силуэт автомобиля запоминается раздутыми колесными арками, поднимающейся вверх подоконной линией и скрытыми ручками задних дверей. Что касается интерьера, то он менее эффектный чем экстерьер. Приборная панель состоит из двух глубоких колодцев с аналоговыми измерительными приборами и размещенным между ними цветным экранчиком бортового компьютера. Передняя панель выполнена лаконично и имеет ассиметричное оформление, однако в ее отделке преобладает недорогой пластик.

На вершине центральной консоли установлен планшет мультимедиасистемы. Картинка на экране с простоватой графикой, а скорость реакции на команды могла быть и повыше. К минусам можно отнести и отсутствие поддержки интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Руль C-HR регулируется по высоте и по вылету. На его спицах есть кнопки управления магнитолой и бортовым компьютером. Аналоговое управление сохранилось только для климата — все остальное настраивается через экран планшета. Подвеска на автомобиле проявляет жесткость и не допускает раскачки и больших кренов, как у того же RAV4.

На нашем тесте представлен моноприводный автомобиль с двухлитровым бензиновым мотором и мощностью 150 лошадиных сил, который работает под управлением вариатора. Автомобиль на переднем приводе. Двигатель довольно резво разгоняет C-HR, в городском потоке компактные размеры машины позволяют легко перестраиваться из ряда в ряд. Что касается загородной трассы, то и здесь дискомфорта не испытываешь мощности мотора хватает, чтобы совершить быстрый обгон. В стандартной же комплектации на автомобиль устанавливается турбированный мотор 1,2 мощностью 116 сил. Возможно с ним машина едет чуть похуже. Но последняя скорее всего будет предпочтительнее в городе, чем на трассе.

Вообще на сегодняшний день Toyota C-HR нельзя назвать массовой моделью. И многие задаются вопросом: «Для кого эта модель?». Одно можно сказать, что покупатель на C-HR найдется и в первую очередь за счет тех, кто фанатеет от бренда Toyota. Например, чтобы пересадить на эту марку всю семью. Так, глава семейства моет передвигаться на LandCruiser или Camry, хранительница домашнего очага на кроссовере RAV4, ну а их дочь студентка и красавица вполне будет рада стильному C-HR.

Сейчас цены на модель начинаются с отметки 1 299 000 рублей за версию с мотором 1,2 литра и на переднем приводе. Оптимальная версия, та которая представлена на нашем тесте начинается уже с цифры 1 703 000 рублей, ну и самая топовая с полным приводом комплектация Cool обойдется минимум в 2 116 000 рублей.