BMW представил новую модификацию X2

Эта машина поколения BMW X2 имеет заводской индекс M35i, однако о ее характеристиках следует задуматься.

Автомобиль поступит в продажу с передним приводом. Однако его будет сопровождать опция xDrive. Но новинка примечательна отнюдь не этим.

Есть две составляющих, которые отличают новинку от прочих новых представителей BMW. Во-первых, имеется так называемая M-платформа, которая передает усилия дифференциала на переднюю ось, что сокращает потерю тяги.

Во-вторых, на машине будет установлен самый сильный в линейке BMW двигатель на 4 цилиндра. Этот мотор с емкостью в 2 литра способен выдавать 302 лошадиные силы.

В помощь данной силовой установке идет автоматическая коробка передач на 8 ступеней. При такой «начинке» машина сможет брать сто километров всего за 4,9 секунд.

На M35i установлены колесные диски на 18 и 17 дюймов для передних и задних колес. Кроме того следует отметить модифицированное рулевое управление.